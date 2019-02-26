汰換二行程機車 中市先公後私
台中市府環保局宣布，到2月中旬全市二行程公務車已全數汰除，但目前還有近9萬2000輛二行程機車，為鼓勵加速淘汰老舊車輛，與中央合作推出1億8000萬元補助方案；新增二行程機車換購六期機車補助，車齡滿21年的1、2期老舊四行程機車汰換補助，提供民眾更多元選項，把握「機」不可失的補助。
市府強調，為展現對抗空汙決心，全數汰除各級機關、學校使用的公務二行程機車，也提供多元老舊車輛汰換補助，提高車主汰換意願；由公部門「先公後私」帶頭示範，與民眾攜手改善空品。
環保局長吳志超說，市長盧秀燕上任後，以「先公後私，先大後小」推動各項空汙整治措施，加強對台中火力發電廠的約束力道，市府加速汰換公務二行程機車。
2016年台中市各級機關及學校尚有125輛公務二行程機車，至今年2月已全數汰除；日後除有特殊需求或勤務，新購置機車以電動機車為優先。
環保局指出，台中市二行程機車2015至2018年已淘汰20多萬輛，汰換率達約6成以上；同時配合中央政策補助汰換大型柴油車，近3年淘汰近3700餘輛，將持續推動多元補助方案，協助車主加速汰換高汙染的燃油車輛。
(中國時報)
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