國際志工回台西 取經社造
雲林縣台西藝術協會每年舉辦「國際青年志工營隊」，不僅打響台西藝術村名氣，也成為另類國民外交，今年已有3名新加坡、馬來西亞青年志工回到台西鄉，學習如何經營志工團隊，希望把台西藝術村的成功經驗帶回新加坡，打造充滿在地特色的社區文化。
台西藝術協會2007年夏天首度與願景青年行動網協會合作，舉辦「台西國際青年志工營」，第1年僅有8名來自日、韓與台灣的青年志工參與，但經過12年經營，已成功讓偏鄉社區成為「台西藝術村」、「國際志工的家」。
台西藝術協會創會會長丁仁桐表示，1月底新加坡Chua Bingqi 、馬來西亞Ashley Chee2人特地回到台西鄉，除回顧之前的彩繪創作作品，也向他請教社區營造方法，希望把台西彩繪村的成功經驗帶回去新加坡與馬來西亞。
本月中旬新加坡的Woo Wang Shen也回到台西鄉，表示新加坡很需要社區營造，但這個區塊當地人並不熟悉，如何讓社區居民自主參與是最大的問題，希望能從丁仁桐的社區營造過程獲取經驗，讓自己居住的社區更有凝聚力。
丁仁桐指出，新加坡與馬來西亞都有許多華人，生活習慣與台灣較相近，國際青年志工來到台灣進行社區服務，發現台灣民眾充滿人情味，老人家還會送飲料、點心鼓勵大家，他們也希望自己的社區能充滿人情味，所以特地前來取經。
(中國時報)
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