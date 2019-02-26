環頸雉春吶 恐成絕響

2019年02月26日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

保育類環頸雉即將進入繁殖期，族群穩定的台東知本溼地又可以聽到牠們的求偶鳴叫聲，但因台東縣政府即將在該處設光電廠，若棲地遭破壞，當地環頸雉「春吶」恐成絕響，荒野協會台東分會號召志工記錄，無奈表示：「也許是最後的紀念與哀悼！」

知本溼地是環頸雉重要棲息地，每年到了3、4月，華麗的雄雉振翅鳴叫、高亢的「嘓、嘓」聲此起彼落，生趣盎然。

荒野台東分會議題組組長蘇雅婷表示，台東大學生命科學系老師彭仁君去年4月率領學生在知本溼地調查，在選定的10公頃野地，找到10幾個巢位與數十個卵，並以6條穿越線調查2小時，記錄到約80隻環頸雉成鳥，推斷這片野地棲息著上百隻環頸雉。

蘇雅婷指出，台東縣政府去年已將這片野地標租給廠商興建太陽能光電廠，廠商即將在3月初啟動「原住民諮商同意權」投票，萬一傳統領域主人卡大地布部落投票通過，將幾乎全面地架設起光電板，環頸雉與其它鳥類等生物勢必流離失所。

「這次的繁殖期很有可能是知本溼地環頸雉的最後1次」，蘇雅婷說，荒野協會號召志工從3月2日起至4月28日，一起用文字、照片、影片，甚至是繪畫、漫畫等各種形式，記錄知本溼地內的環頸雉生態，或許這是徒勞的行動，但仍希望透過此行動，見證自然歷史。

(中國時報)