貓纜縣市銅板價 ３月４日開跑
貓空纜車將於3月4日起推出「銅板價」優惠活動，依照北、中、南、東（含外島）分階段提供各區專屬優惠，不論搭乘站數，享每趟50元票價，以單程票3站120元計算，每人來回最多可以省140元；此外，貓纜動物園站提供免費借用語音導覽器，帶領遊客暢遊貓空地區。
台北捷運公司營運的貓空纜車，為鼓勵各縣市民眾來到貓空搭纜車、旅遊，2017年起推出貓纜縣市優惠，民眾依照證件戶籍地於指定日期搭乘貓纜，不論搭乘幾站，與台北市民同享單趟50元票價。
貓纜單程票依搭乘站數收費，1站70元、2站100元、3站120元，首波縣市優惠3月4日至17日，優惠區域為基隆、新北、桃園、新竹、苗栗；3月19日至31日為台中、彰化、南投、雲林、嘉義；4月9日至4月21日為台南、高雄、屏東；4月23至5月5日為東部及外島地區。北捷表示，貓纜各縣市銅板優惠活動邁入第3年，每年吸引約3萬人搭乘，各地民眾可依專屬優惠期間，持身分證、戶口名簿、駕照或其他政府核發足以辨識戶籍地等證件，可購買單程票不限站數優惠價50元。
搭乘貓纜可以到貓空地區欣賞美景，也可以品嘗在地山產佳餚及鐵觀音茶香，同時貓纜動物園站提供語音導覽免費租借，可以了解當地風土民情，僅需押金500元，須於貓纜當日營運結束前至纜車任一車站歸還，屆時押金會全數退還。
(中國時報)
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