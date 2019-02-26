翻轉泰山 兼顧新科技與文化傳承
新任泰山區長謝文祥年初由萬里轉任，他擁有教育博士高學歷，在歷史與人文薈萃的泰山區，謝文祥結合教育理念與專業，訂定「薪傳山腳、水漾泰山」區政建設方向，致力打造兼顧數位新科技與發展傳統文化的新泰山。
謝文祥有台北教育大學教育管理學博士，歷任督學、國小校長、新北社教科長等職，在教育界打滾多年，熟稔各級教育方針，專精終身學習、社區規劃、教育經營各方面，萬里區長任內，因地制宜著重發展觀光，成功協助打響萬里蟹名號與北海岸觀光特色。
文化底蘊深的謝文祥細數泰山歷史，他認為泰山靠座落於平頂山（即林口台地）下，有山有水，古名被稱為山腳，從數百年前唐山過台灣起至今，泰山就擁有豐富人文與宗教氣息的地方，讓他一到任就訂出了「薪傳山腳、水漾泰山」，作為泰山未來發展方向。
區政的治理包含教育在內，泰山要走向新舊融合，既兼顧舊有的宗教人文與新的科技發展，文化本來就是歷久彌新，除了保持舊有文化傳承，新科技就是要發展智慧學習，包括了終身學習與數位學習。
(中國時報)
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