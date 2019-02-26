肉毒桿菌注射 能預防偏頭痛

2019年02月26日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

40歲郭小姐偏頭痛長達20年，成藥吃到沒效，甚至天天到急診室報到打止痛針，後來神經科醫師以肉毒桿菌素注射治療，至今已9個月未再嚴重發作，終於擺脫宿疾之苦。

中國醫藥大學新竹附設醫院神經內科主任陳睿正說，全台約有150萬人為偏頭痛所苦，痛起來往往影響生活，且痛處不單侷限太陽穴，常伴隨噁心嘔吐，畏光怕吵，疼痛可持續3天，通常和家族遺傳相關，每周痛超過1到2天就算頻繁，建議就醫。

陳睿正表示，經研究證實，肉毒桿菌素對於大腦中與偏頭痛密切相關的神經傳導物質CGRP（降鈣素基因關連胜）和PACAP（活化大腦垂體腺酸環化胜）有阻斷傳輸的效果，有預防偏頭痛的功效，能阻斷疼痛訊號傳遞，減痛達5至7成。

剛步入中年的患者郭小姐與偏頭痛共存長達20年，半生幾乎都在對抗宿疾，痛起來常需要一個人在昏暗房間裡休息，怕光又怕吵，甚至會噁心、嘔吐，成藥吃到沒效果，導致每天到急診室打止痛針，心情跟著憂鬱。

經陳睿正以肉毒桿菌素注射治療，郭小姐頭痛至今9個月未再嚴重發作，目前只要每3個月回診注射即可，終於擺脫20年偏頭痛之苦。

陳睿正說，肉毒桿菌素注射液（Botox）經美國與台灣衛生主管機關核准，可用於預防慢性偏頭痛，減痛療效好，每3個月注射一次，效果約可維持3到6個月，本身安全性高，也沒有嚴重副作用。

(中國時報)