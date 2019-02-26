200場酬神戲 演到全村封路
尬戲！彰化縣溪州鄉坑厝村溪林路從農曆正月17日起每天都有2、30場酬神戲在上演，場面很壯觀。村長鄭萬長表示，當地南無阿彌陀佛碑很靈驗，每年佛誕信徒都會請歌仔戲或布袋戲演出還願，200多場次預計要連演20多天才有完結篇。
鄭萬長說，相傳溪州鄉坑厝與溪厝村在百年前常有水患，有1年村民在溪林路、福德巷口發現1塊奇特的「漂流木」，走近一看原是刻有「南無阿彌陀佛」的石碑；村民認為是冥冥中的神蹟，決定立碑供奉起來。
南無阿彌陀佛碑立於農曆正月17，信徒也將這一天定為佛祖的生日，慢慢地這裡成信仰中心之一；除膜拜許願，後來更因水患不再，佛碑的靈驗被傳開，信徒除本地人，更不乏有路過的遊客。每年佛誕還願的信徒是有增無減。
戲棚發芽！鄭萬長說，每天2、30場次酬神戲上演，為顧及大家的安全所以要封路；令人回味的趣事是，4、50年前「戲棚」都是要現砍竹子來架設，結果曾因酬神戲連續演20多天，演到戲棚竹架發芽。
(中國時報)
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