麻豆柚花飄香 邀您品茗看表演

2019年02月26日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

2月底3月初，台南麻豆柚花漸漸盛開，柚花小鎮的藝文活動也熱鬧登場。今年麻豆「柚花音樂節」系列活動由市府文化局、麻豆區公所、柚花宅園、藝文協會、果農及各級學校等共同接力，從3月2日起到3月31日舉辦一系列精采活動，要讓大家對麻豆有全然一新的多元感受。

時序入春，是柚花與苦楝花開的時節，柚花白色與苦楝花淡紫色花朵沒有炫麗奪目的外表，卻讓整個麻豆瀰漫一份淡淡的香氣。麻豆的多條「花見小路」，包括麻善大橋官田段旁的曾文溪堤防綠色隧道、磚井社區的柚花巷、古荷蘭井公園、安東社區的浪漫步道，以及北勢里尪祖廟51號的買郎宅，都是初春麻豆最美的風景。

今年柚花藝術節主要分為5大系列、18場活動，分別為「花現精采‧熱音熱舞系列」、「柚花飄香‧音樂會系列」、「柚花飄香‧運動系列」、「花現幸福‧花海漫步系列」、「藝文開花系列」，不僅是結合綠意、花香、茶香的音樂饗宴，更是學生秀才藝、廟宇跳民藝的嘉年華會。

除了音樂表演、民俗藝術表演，這次活動也邀親子一起來麻豆路跑暨健走，或一起參加「柚下彩－手做碗粿」DIY、「Mobou A瀛柚香車露巡禮」，可在柚子園裡採花、在花海漫步賞花，機會相當難得。

在暖暖的3月天裡，不管是私人的柚花宅園、在地文史工作團隊或機關學校團體，整個麻豆無不全面動起來，一起參加這場春日的盛宴。

此外，麻豆總爺藝文中心「2019麻豆糖業大地藝術祭」結合地景場域和藝術創作，邀請53組藝術家於麻豆各地展出60組作品，民眾也可趁機來趟柚花藝文小旅行。

(中國時報)