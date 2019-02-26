自創暴力學習法 高三生日語N1級

2019年02月26日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

喜歡看日本動漫的台東育仁中學學生陳冠宇國中二年級開始自學日語，自創「暴力學習法」，不從50音學起，直接模仿硬記單字及句子，半年就聽懂日文版烏龍派出所，還是學校的日語小助教，最近更通過日語檢定最高的N1等級，興趣與熱情是學習最大關鍵。

觀光科三年級陳冠宇日語說得嚇嚇叫，因為愛看日本漫畫、動畫及電玩，又一直覺得自己的生活一成不變，沒有目標，加上個性孤癖，人際關係的處理無法得心應手，希望有所改變，因此從國二開始，就決定從自己的興趣著手，開始學日語，半年就可以完整看懂日文版「烏龍派出所」。

他把這套自學方式稱為「暴力學習法」，其實跟暴力沒有關係，只是毫無系統及規則，也不從50音學起，而是直接用紙筆記下單字及句子的羅馬拼音，模仿劇中對話，死記、硬背下 。

陳冠宇進入育仁中學後有日語課，才接觸正式教材，開始正規學習，其實當時他的日文能力已超過班上其他同學，2017年參加日語檢定通過N3等級，去年底又參加最高N1等級。

陳冠宇沒去過日本，在台東也沒與日本人對話的機會，N1等級是達到可讀報紙社論、聽新聞報導及講課的程度。他在校各科成績很普通，日文課卻是老師的小幫手，他希望到大學後，精進日文及英文能力，未來從事出版及翻譯工作。

(中國時報)