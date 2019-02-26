自創暴力學習法 高三生日語N1級
喜歡看日本動漫的台東育仁中學學生陳冠宇國中二年級開始自學日語，自創「暴力學習法」，不從50音學起，直接模仿硬記單字及句子，半年就聽懂日文版烏龍派出所，還是學校的日語小助教，最近更通過日語檢定最高的N1等級，興趣與熱情是學習最大關鍵。
觀光科三年級陳冠宇日語說得嚇嚇叫，因為愛看日本漫畫、動畫及電玩，又一直覺得自己的生活一成不變，沒有目標，加上個性孤癖，人際關係的處理無法得心應手，希望有所改變，因此從國二開始，就決定從自己的興趣著手，開始學日語，半年就可以完整看懂日文版「烏龍派出所」。
他把這套自學方式稱為「暴力學習法」，其實跟暴力沒有關係，只是毫無系統及規則，也不從50音學起，而是直接用紙筆記下單字及句子的羅馬拼音，模仿劇中對話，死記、硬背下 。
陳冠宇進入育仁中學後有日語課，才接觸正式教材，開始正規學習，其實當時他的日文能力已超過班上其他同學，2017年參加日語檢定通過N3等級，去年底又參加最高N1等級。
陳冠宇沒去過日本，在台東也沒與日本人對話的機會，N1等級是達到可讀報紙社論、聽新聞報導及講課的程度。他在校各科成績很普通，日文課卻是老師的小幫手，他希望到大學後，精進日文及英文能力，未來從事出版及翻譯工作。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。