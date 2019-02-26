成功國小通學步道完工 居民點讚

2019年02月26日 04:11 中國時報 游昊予／基隆報導

基隆市長林右昌推動「以校園為核心」環境改善計畫，將成功國小周邊通學步道整修，接下來預計把校園操場跑道改為五彩繽紛顏色，林25日前往當地視察，行經鄰近的29號橋下空間，遇見許多正在運動的老人，都對改善成果感到很有感。

基隆市府推動仁愛區成功國小周邊通學步道工程，將校園圍牆拆除，並將學校內外空間串接，讓整體顯得更加開闊。林右昌表示，獅球五里是基隆市發展較早地區，市府以成功國小為中心，結合周邊社區一併進行改造，以改善當地公共設施老舊情形，29號橋下空間已改為籃球場、老人休憩空間，現已成為市區重要的休閒場所，旁邊的教師宿舍也改造為小公園，橋下空間攤販遷移後，夜間也有充分照明。

林補充，接著市府將進行操場跑道鋪面工程，將跑道改為五彩繽紛的顏色，等到跑道鋪面工程完成後，以校園為核心的環境改造計畫便大功告成。他說，這是基隆市很重要的空間跟都市改造案例，未來會推展到其他老舊社區，解決校園空間及周邊老舊社區的環境問題。

工務處表示，本次工程施工內容包括成功國小周邊人行道拓寬，人行徒步廊道及無障礙空間，並串聯周邊既有人行道系統配合施作綠美化、景觀圍籬及照明設備等，總預算金額為800萬元。

此外，現場有媒體提問下月是否會出訪美國。林右昌表示，預計下月8日至18日率團赴美訪問11天，前往紐約、華盛頓、鹽湖城、西雅圖4個城市，將會與姐妹市進行城市交流，並訪問僑界朋友，及拜會美國行政部門資深官員及國會議員和智庫，還會進行企業參訪與了解新創經濟發展，至於拜會對象則不便透露。

(中國時報)