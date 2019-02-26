整治乾涸三峽河 年底完工

2019年02月26日 04:11 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

三峽老街、祖師廟假日遊客如織，但廟前的三峽河因疏於整治，如今溪床乾涸、橋墩裸露，且上游工廠經常非法排放廢水，遭地方居民痛批「三峽河美景不再」；水利署第十河川局表示，已編列1億經費展開整治計畫，首期工程著重改善河川乾涸問題並在兩岸打造親水廣場，預計年底完工。

三峽河過往水量豐沛，每逢端午節都會舉辦划龍舟比賽，平日也吸引許多民眾前來釣魚，近年因侵蝕和淤積嚴重，河川再也無法賽龍舟，加上板新水廠導引三峽河上游的大豹溪供應民生用水，導致河水量驟減、河床乾涸。

此外，因上游工廠經常趁半夜偷排廢水，加上三鶯地區污水管線主幹管尚未全面鋪設，部分用戶生活汙水仍直接流入三峽河，經常把河川染得五顏六色，生態鏈也被嚴重破壞，讓當地居民惋惜，「短短十年光景，三峽河之美已不復以往。」

水利署第十河川局表示，去年起展開「三峽河整治暨景觀營造計畫」，編列1億元經費，第一階段針對河川乾涸部分改善，採用空隙較多的自然石塊取代人工混泥土防汛塊，層層推疊下，營造豐富的水域環境，除能提升平日水位，也兼具大洪調節功能。

水利署第十河川局指出，長福橋上下游兩側將規劃為親水草街廣場，融入碼頭船隻、棧板、三峽老街等在地元素，提供民眾休憩空間，預計3月發包，年底完工；至於河川水質汙染，將待水利局汙水下水道工程完工再研擬。

(中國時報)