連假來新竹 悠遊浪漫櫻花坡
新竹公園的河津櫻最近滿開，引來「追櫻」民眾，由於新竹公園距新竹火車站步行只需10分鐘，是全台最便捷的賞花去處之一，另還有包括日式庭園、金城武樹都是最新網美打卡點，市府邀請民眾在228連假前來私房5大打卡點追美景。
市府公布的5大打卡點第1名是新竹公園「櫻花坡」，此階梯打破5.5公尺高的阻隔牆，改用石牆堆砌出階梯廣場，移植回的櫻花現已開出美麗的粉色花朵，整個廣場就像布滿粉紅雲朵，充滿浪漫氛圍。
「櫻花廣場」則是在2016年以地景藝術裝置《春雪後》，現也正開滿櫻花，遊客可以站在廣場中心點享受被櫻花環抱的幸福感。
「玻工館周邊小徑」沿途有80年歷史的日治時期「新竹州自治會館」的「玻璃工藝博物館」，兩側祕境讓人快門閃不停。
「麗池園林」則為配合湖畔料亭的日式建築群，開拓寬廣的山水造景，以草坡提高綠覆蓋率，並以麗池水源頭打造瀑布流水，創造出日式庭園景色，網美們可以站在小橋上與櫻花、山水造景，拍出超日系美照，也可以在休憩亭內靜靜欣賞日式園林之美。
「百年茄苳金城武樹」則是公園內枝葉茂密的百年老茄苳樹，在周遭的矮樹群中格外亮眼，宛如新竹版「金城武樹」，陽光穿透枝葉間灑落，更是不得不搶拍的景點之一。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。