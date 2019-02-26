連假來新竹 悠遊浪漫櫻花坡

2019年02月26日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹公園的河津櫻最近滿開，引來「追櫻」民眾，由於新竹公園距新竹火車站步行只需10分鐘，是全台最便捷的賞花去處之一，另還有包括日式庭園、金城武樹都是最新網美打卡點，市府邀請民眾在228連假前來私房5大打卡點追美景。

市府公布的5大打卡點第1名是新竹公園「櫻花坡」，此階梯打破5.5公尺高的阻隔牆，改用石牆堆砌出階梯廣場，移植回的櫻花現已開出美麗的粉色花朵，整個廣場就像布滿粉紅雲朵，充滿浪漫氛圍。

「櫻花廣場」則是在2016年以地景藝術裝置《春雪後》，現也正開滿櫻花，遊客可以站在廣場中心點享受被櫻花環抱的幸福感。

「玻工館周邊小徑」沿途有80年歷史的日治時期「新竹州自治會館」的「玻璃工藝博物館」，兩側祕境讓人快門閃不停。

「麗池園林」則為配合湖畔料亭的日式建築群，開拓寬廣的山水造景，以草坡提高綠覆蓋率，並以麗池水源頭打造瀑布流水，創造出日式庭園景色，網美們可以站在小橋上與櫻花、山水造景，拍出超日系美照，也可以在休憩亭內靜靜欣賞日式園林之美。

「百年茄苳金城武樹」則是公園內枝葉茂密的百年老茄苳樹，在周遭的矮樹群中格外亮眼，宛如新竹版「金城武樹」，陽光穿透枝葉間灑落，更是不得不搶拍的景點之一。

(中國時報)