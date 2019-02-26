拚海線3運動建設 蔡其昌忙忙忙
海線運動設施再升級！立法院副院長蔡其昌25日馬不停蹄，邀集相關單位會勘包括清水等3大運動建設。外埔區的台中市國際壘球運動園區，將斥資2億元興建，預計年底動工；未來藉由外賽事吸引更多世界好手造訪。
蔡其昌邀集體育署副署長王水文、台中市運動局副局長方炳坤、觀旅局主祕莊右孟及市議員楊典忠、施志昌等，共同會勘海線清水區運動公園網球場、大安區自行車道路網、外埔區國際壘球運動園區等3大建設。
蔡其昌指出，大安區自行車道路網改善工程上月開工，總經費3700萬元。地方反應，現有跨越塭寮溪銜接龜殼生態公園的臂力橋年久失修，要求納入計畫內修繕。清水區運動公園網球場地坪改善工程，預計5月底完工。
蔡其昌說，去年在中央爭取逾2億元經費，改善海線各大體育建設，海線的自行車道，大安、清水與梧棲無法串接，未來西濱慢車道規畫成自行車道來串聯。
(中國時報)
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