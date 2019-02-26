南藝大校友 帶動大崎創生
位於台南市官田區的大崎里，居民多為烏山頭水庫興建時從笨潭、彎崎、大埔等村落遷來，原本沒落的農村，在台南藝術大學成立後注入新活力，建築藝術研究所畢業的林建叡，曾將大崎「中山堂」改造成「大崎兒童藝術圖書館」，最近又把另一棟破舊的三合院改造成村落藝術工作坊，變成活動的上課地點與食堂。
林建叡到南藝大念書後，從2011年參與大崎社區營造，也參與大崎兒童藝術圖書館改建活動，後來他的工作團隊大崎藝農實踐所接手管理圖書館，並以促進城鄉交流、培養孩童認識農村文化、學習藝術手作等內容，舉辦兒童營隊，以來去鄉下圖書館住一晚活動打出名號。
最近，林建叡申請台南築角創意營造計畫、農村再生計畫，又把一座雜草叢生、頹圮破舊的三合院整修成一個半開放空間，當成大崎兒童藝術圖書館活動營隊的食農課程課堂及食堂。
廣受親子喜愛的大崎村落藝術工作坊，最近也朝向周周有梯隊的經營模式試水溫，228連假先推出《小山賊大作戰─鬥陣來做崎淘咪！》活動，才開放報名就有快額滿，很多都是參加過來去鄉下圖書館住一晚活動小朋友回鍋再報名。
林建叡表示，下一個整修點是木製碾米廠，要把大崎村變成許多不同的主題教室，用活動串聯不同的點，讓參加活動親子穿梭在村落，學習不同的木工、手作、食農，活化村落地景，把村落變成遊戲小島、藝術學習基地。
(中國時報)
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