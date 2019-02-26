鎮海國中揚帆 前進香港築夢
澎湖囝仔追夢飛翔，鎮海國中學童去年贏得安麗基金會追夢基金，24日展開「小夢想．大志氣」追夢計畫啟航前進香港，屆時完成帆船水手訓練，將自力造舟並揚帆返行澎湖遠航圓夢之旅。
安麗希望工場慈善基金會舉辦2018「小夢想．大志氣」追夢計畫，全國10多所學校報名角逐，鎮海國中以「造舟追夢、揚帆鎮海」主題通過評選及網路投票，最後逆轉勝脫穎而出，贏得150萬元追夢基金。
鎮海國中校長吳憶如表示，學校遴選6名學生擔任首批種子學員。追夢計畫分為2階段，第1階段國際教育訓練將移師香港進行專業帆船航訓，委請香港漂流教室規畫課程，並進行3天2夜近海航訓。第2階段自力造舟，終極目標將於5月從香港航行返回澎湖締造紀錄，寫下澎湖囝仔「由海看澎」人生新頁。
(中國時報)
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