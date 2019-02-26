花縣幼教補助加碼 新學期實施
花蓮縣長徐榛蔚25日下午宣布，花蓮縣提前自今年2月1日起，凡設籍花蓮縣就讀未加入準公共化私立幼兒園的2-6歲幼兒，每人每學期補助1萬5000元幼兒教育券，以減輕家長育兒負擔。
花蓮縣政府指出，為讓花蓮縣各年齡層的幼兒均享有優質、普及、均衡的教保服務，自107學年度第2學期（即108年2月1日）起，提前將花蓮縣幼兒免學費補助加碼向下延伸至2歲幼兒，即2至6歲就讀未加入準公共化私立幼兒園者，每人每學期補助1萬5000元幼兒教育券。
在天使與民勤幼兒園分別表演《幸福的孩子愛唱歌》、《功夫操》後，徐榛蔚指出，孩子是國家未來的主人翁，是國家未來的希望，前縣長傅崐萁推出4至國中免費入學政策，她認為好上要加好，教育應再往下扎根，從2歲至15歲入學都應免費，培育花蓮未來人才。
花蓮縣自7年前整合幼托起，致力改善教保環境，除了廣設公立幼兒園，更於人口稠密的花蓮市、吉安鄉及玉里鎮設置親親蝴蝶城堡等8所準公共化私立幼兒園，每生每月收費不超過4500元，也有民勤、立德2所非營利幼兒園，每生每月收費不超過3500元，可供全縣家長選擇；花蓮縣幼兒園公共化教保服務比率已達69.6％，公部門托育工作領銜全國，未來將持續研擬增班及各項經費補助計畫，增進托育工作的質量，打造家長安心就業、幼兒安心就學的美好花蓮。
(中國時報)
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