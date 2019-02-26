金門立委補選抽籤 洪歌王開唱
金門立委補選競爭激烈，6位候選人號次抽定。曾對著宋楚瑜大唱心經，也準備在韓國瑜面前大展歌喉的洪志恒，25日抽籤時又連唱「何日君再來」和「但願人常久」2首歌，為殺紅眼的選戰帶來輕鬆片刻，但也讓選委會人員憋了一肚子笑氣。
抽中1號的洪麗萍喊出「一馬當先、一定當選」、2號陳滄江則說「勝利在望，選會做事的人」、3號蔡西湖也預祝自己「三星高照順利當選」、4號盧冠宇則說「事事順心、金門勢必要進步」、5號洪志恆更大喊「我一定贏、我才是法律專家、非我不可」、6號陳玉珍也開心表示「六年級接棒、票投陳玉珍」。
曾參選2014年金門縣長、2016年立委和2018年金門縣長的金門高粱酒黨主席洪志恒，在包括台南、廈門在內的兩岸三地公開場合都唱過歌。他昨天抽籤時拿出大高粱酒瓶道具，連唱「何日君再來」和「但願人常久／水調歌頭」2首歌，笑翻台下其他候選人和支持者。倒是主持抽籤的縣府秘書長張忠民和選委會人員不敢笑，只能全程憋氣忍住。
洪志恒曾在參選本屆縣長時，自稱是要替鄉親伸冤的「洪青天」，隨著他到處走走唱唱，已有鄉親表示不管能否當選立委，至少又多了一個「洪歌王」的外號。
(中國時報)
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