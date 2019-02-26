壢新友善門診 講客語嘛ㄟ通
桃園市政府與壢新醫院共同舉辦客家文化周系列活動，也特別推動客語友善門診，並編輯「醫院有愛、客語無礙」新書，營造客語無障礙的就醫空間。
壢新醫院院長黃忠智表示，醫院每天病患、家屬來往，除了是就醫場合，只要妥善規畫，也是利於客家文化傳承的地點，院方努力推廣客語，營造客語友善就醫環境，除了電梯樓層、電話語音系統及廣播皆提供客語播音服務外，也鼓勵所有醫師、護理人員以及行政同仁學習基本溝通客語、參與客語認證。
目前壢新醫院有超過30位會說客語的主治醫師，每周提供至少80個客語友善門診，遍及各科別，同時針對客語門診標示「我會說客語」標牌，讓不同年齡層的病患，能夠直接用客語跟醫師溝通，進一步提升醫療品質。
桃園市客家事務局表示，壢新醫院位於南桃園客家重點區域，院內設立客家文化推廣委員會，今年首度規畫客語友善門診服務，增進醫護人員與病患之間的溝通與信賴關係，更安排客家周活動，可作為醫院的表率。
院方也設置客家祈福牆，讓來院的民眾可以寫下祈福小語，客家文化周活動在25日起跑，門診大樓1樓藝文空間有客庄老照片展，另外特別舉辦客語醫師的授證儀式，期盼這些客語流利的醫師，透過親切的客語問診，讓就醫民眾感受到溫暖與熟悉。
(中國時報)
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