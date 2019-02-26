下雪了 白山櫻盛開公老坪

2019年02月26日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

春暖花開櫻花接力綻放，國內最常見的是台灣原生種山櫻花，又稱緋寒櫻，花色介於紫紅至桃紅。另有罕見的特有亞種「白色山櫻」，盛開時宛如皚皚白雪；豐原公老坪雲仙谷觀光果園種植10餘棵，還保存1株稀有的實生苗，最近開出雪白花朵。

稀有的福爾摩沙櫻花形呈吊鐘狀，如雪花般的純白花朵，吸引群蜂飛舞。慕名而來的遊客陳先生說，沒想到比想像中多，遠看很像堆滿層層白雪。

雲仙谷園區種植的「白色山櫻」實生苗樹齡約有50、60年，果農林得元解釋，「白色山櫻」就是山櫻花白化變種，業者採嫁接繁殖，並取名「福爾摩沙櫻」，意喻寶島上的美麗櫻花。

(中國時報)