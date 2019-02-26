嘉義郵局義賣盆栽 助植物人安養
與其滿室花兒謝了，不如賣花捐錢助弱勢，提高花的價值。嘉義郵局局長吳信陵把就任時收到的近40盆蘭花植栽以3分之1的價格義賣，郵局同仁熱心響應，中華郵政工會嘉義分會加碼捐款共3萬元，25日捐給創世基金會嘉義院區幫助植物人安養。
吳信陵服務中華郵政33年，今年1月15日回「嘉」接任嘉義郵局局長，上任當天接獲各界長官、同事及親朋好友近40盆的祝賀花籃、盆栽，辦公室花團錦簇，喜氣洋洋又溫馨。
吳信陵分享喜悅與祝福，讓賞心悅目花藝發揮最大效益，發動同仁認購盆栽，義賣2萬2050元，中華郵政工會嘉義分會理事長張詩維邀集工會加碼捐助7950元，合計3萬元捐助創世基金會。
吳信陵與張詩維偕郵局同仁25日到創世嘉義院區捐款，探視植物人，並為安養9年的植物人阿男擦乳液按摩腳部。
創世嘉義院長蕭伃雯說，照顧植物人是一條漫長的路，需要更多資源及協助，感謝嘉義郵局長期關懷及捐助，期待更多人一同關心植物人。
(中國時報)
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