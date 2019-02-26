中山大學藝助 復刻溪洲車站
中山大學公共事務管理研究所師生團隊展開「老車站的復刻回憶再生」行動，經過數月蒐集文獻、訪談居民及舉辦工作坊，「憶站，驛站-復刻溪洲火車站藝術創作」終於亮相；透過師生、社區居民及藝術家合力完成的畫作，再現舊時車站風貌。
溪洲火車站遺址在高市旗山區的南新社區，曾是日治時期旗尾製糖所管理的糖業鐵路上，重要的客貨運輸站之一，但隨著製糖業沒落，1978年旗尾線停駛，1982年全線拆除，至今早已成為層層排樓；中山公事所長郭瑞坤指出，早期因攝影設備不發達，且鮮少有保存影像的習慣，加上2009年的莫拉克風災摧毀居民家中許多物品，導致有關於車站意象的紀錄少之又少，大多只留在社區長輩心中。
郭瑞坤說，找到當時住在車站附近的居民，時任旗山公所建設課課長林光輝，透過他手繪當時車站的平面圖，使團隊更清楚車站的位置與配置，也根據當時在溪洲火車站工作，如今已高齡88歲的劉棋言所說，車站旁的龍眼樹，更是陪伴老車站走過風華歲月的重要景致。
郭瑞坤表示，透過藝術創作的方式鼓勵居民參與，採集到許多寶貴文獻，如車站文字紀錄及位置平面圖，藉由電子化與文字紀錄將其保存，讓地方文化得以流傳世人，也讓到訪南新社區的遊客，能夠認識當年的地方風貌。
(中國時報)
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