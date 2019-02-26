暢遊台3線 每晚補助500元

2019年02月26日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

夢幻紫藤花開，又到了春遊的良辰吉時，新竹縣推出「浪漫台3線、暢遊新竹縣」獎勵旅遊方案，提供縣內56間旅宿業住宿補助，遊客不限年齡，享每間500元補助，第1階段1000優惠序號被秒殺，第2波將於3月30日開放申請，價格下殺近6折，刺激竹縣觀光能量。

新竹縣長楊文科25日親自介紹縣內各天然風景區，其中不乏全台知名的祕境景點，特別推薦，奇岩巡禮採果慢醞釀、彎腰做農人田園食趣、綠能遊艇桐花秘境遊3條路線，是旅遊達人才知道的超值觀光尋寶圖。

楊文科說，奇岩巡禮採果慢醞釀，帶領遊客走訪浪漫愛情車站與青蛙石步道，在天然谷大啖活魚，李記醬油手作甘味純露，享受採果樂趣。彎腰做農人田園食趣，則讓遊客在古蹟及鄉間漫遊，走讀北埔姜阿新洋樓，再到畚箕窩聚落漫遊寧靜田園風光，

綠能遊艇桐花秘境遊特別推薦給愛賞桐花的遊客，搭乘綠能電動遊艇深入峨眉湖祕境，遊覽湖光山色、觀察溼地野鳥豐富的生態，在羅屋書院製作客家米食菜包，探索上南片百年古道及南山橋溪畔立石。

獎勵旅遊計畫住宿補助第1階段1000個優惠序號秒殺登記完畢，楊文科昨預告第2波住宿旅遊補助名額，即將於3月30日9點開放申請，價格下殺到近6折，另有消費滿千贈好禮、集貼紙抽大獎等活動，詳情洽浪漫台3線暢遊新竹縣活動官網。

(中國時報)