重慶「銅梁火龍」 南投再發邀請卡

2019年02月26日 04:11 中國時報 廖志晃 ）

南投：南投燈會最熱門的特別節目重慶「銅梁火龍」，已經連續來台演出3年，明年會不會繼續到南投演出，引發各方關切？南投縣長林明溱表示，3月將到大陸北京拜會國台辦主任劉結一，希望火龍能夠再度登台，延續兩岸交流熱度！

(中國時報)