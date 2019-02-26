故宮南院迎連假 推花海美食市集
位在嘉義縣太保市的故宮南院為搭配「花事‧閑情–品味花器與生活特展」，在園區北側藝文廣場布置2.6公頃花海及巨型青花龍紋天球瓶藝術裝置，花海有波斯菊、向日葵、薰衣草等輪番爭豔，預計將開到3月中旬，南院也將在228連假4天於花海旁舉辦胖卡市集及爵士樂團演出。
故宮南院為吸引遊客，去年7月開始規畫位於園區北側的花海，目前已進入盛開期，除連假4天邀請8輛胖卡車在花海旁擺設美食市集，下午3點到5點有爵士樂團演出外，還可免費借「犧尊版跳跳馬」一起與花海同框。
故宮南院館內兒童創意中心亞洲小書房「兒創姐姐說三國故事」，4天將輪番上演「草船借箭、望梅止渴、火燒連環船、趙子龍救主」等三國精采故事，適合家長帶幼稚園至國小中低年級小朋友參加，聽故事、彩繪三國經典人物。
南院園區廣大，這次花海的位置就鮮少有遊客過去，園區特別提供無障礙接駁車及中型巴士，兩者單趟收費15元、30元就可在當日不限次數搭乘，身障人士及必要陪同1人免費。
(中國時報)
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