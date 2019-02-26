恐嚇籌選舉費 陳姓里長候選人被訴

2019年02月26日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ）

彰化：二度挑戰失敗，還吃上官司！彰化縣北斗鎮45歲陳姓里長候選人，上屆以些微票數之差落敗，本屆二度挑戰現任里長，卻涉嫌在選前以恐嚇方式向某現任代表籌措選舉經費，遭彰化地檢署依恐嚇取財罪起訴。

(中國時報)