失戀男引廢氣輕生 警獲報搶回一命

2019年02月26日 04:11 中國時報 黃國峰 ）

台中：26歲男子小文與女友分手想不開，引廢氣入車內意圖輕生！南屯派出所警員接獲民眾報案，火速趕抵現場，拔掉連接排氣管的管子，大力拍打車窗喚醒尚有些微意識的小文；經救護人員確認無大礙，成功阻止憾事發生，挽救寶貴的生命。全國各縣市自殺防治專線0800788995

(中國時報)