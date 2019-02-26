以國共停戰協議奠基兩岸和平

2019年02月26日 04:11 中國時報 主筆室

2020大選可能再次出現政黨輪替，藍綠兩黨在兩岸議題上對決的態勢也愈趨明顯。國民黨有意競選總統的吳敦義主席重提簽訂「兩岸和平協議」的主張，前立法院長王金平也曾經提出相同的主張，黨內對此似乎有相當高的共識。

民進黨政府面對國民黨的攻勢如臨大敵，蔡總統指將「消滅國家的主權和民主」，閣揆蘇貞昌說這是「一國兩制台灣方案」，民進黨中央更直接定義為「投降協議」，將發動立法院黨團修法，對「兩岸和平協議」公投條件增設嚴格門檻。

民進黨不但拒絕兩岸和平協議，更展現出好戰姿態。蔡總統號召世界各國，兩岸一旦發生戰爭，要站出來對中國施壓；蘇貞昌說，即使只剩下掃帚，也要拿起來衝上戰場。

進入選季，其中的虛實算計，固然深值探究，但兩岸擦槍走火可能性的增加，更平添兩岸簽署和平協議的必要性與迫切性。

洽談「兩岸和平協議」並非新構想，20多年來相關倡議始終未斷，卻總因外在環境的變化、選戰敏感的考量與政治權謀的操作，陷入時隱時現的混沌。

1991年李登輝總統宣布廢止《動員戡亂時期條款》，不再視中共為叛亂團體，等於我方在法律體制上片面結束兩岸的敵對狀態。1995年大陸國家主席江澤民在對台統戰的《江八點》中，提出雙方可在「一個中國的原則」下先就「正式結束兩岸敵對狀態」進行談判。2005年連戰以國民黨主席身分與大陸國家主席胡錦濤共同發表《五項共同願景》，其中即有「和平協議」的主張。2008年馬英九在總統就職演說中，也提到要與大陸就台灣的國際空間、簽訂和平協議進行協商；2016年經由全代會鼓掌通過，推動兩岸和平協議正式成為國民黨的政策綱領。

另一方面，即使在李登輝、陳水扁兩位前總統任內也有相關主張，如李登輝1996年2月曾表示，兩岸目前首先要做的就是「和平協定」，然後推動三通以及雙方領導人互訪；陳水扁則在2004年2月提出由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，依循「和平原則」及「建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突」等議題，進行正式談判。

可見長期以來，兩岸和平協議是不分藍綠共同都有的期望與主張，但現在民進黨卻因執政失敗、民怨四起，便以時空條件不同為由，操弄雙重標準，混淆昨是今非，將兩岸和平協議抹紅為賣台投降，以製造兩岸緊張、撕裂社會，達到激化選情、贏得勝選的目的。但這帖劑量越來越重的「恐共迷幻藥」，選民真的還買帳嗎？

今年1月，大陸國家主席習近平提出探索「一國兩制台灣方案」，表面上看，似乎強化了大陸促統的壓力與進程，相對也帶來了重新思考協商兩岸和平協議的必要性。兩岸和平，誰曰不宜，但和平的塑造與維繫何其艱難，一方面固然不應先入為主地汙蔑扭曲，而須視協議內容再做是非評斷，但從政治現實著眼，另一方面也不能低估其中某些難以克服的障礙，譬如雙方洽談協議的主體為何？如何具備代表性？簽署後的落實與保障問題等，在台灣民意要求對等尊嚴的原則下，從台灣內部到兩岸之間，都是不容迴避，也必須以智慧克服的挑戰。

面對兩岸和平協議難以跨越的障礙，應思考兩階段達成目標的可能性。在進入兩岸政府協商和平協議之前，應該設定一個結束雙方敵對狀態的中程階段，接著進入兩岸和平交流、相互信任的正軌，好好規畫發展兩岸的融合與未來。達成中程階段目標，國民黨責無旁貸。

兩岸分裂分治的現實源於國共內戰，而當時並無一個中國問題。國民黨若於2020取回政權，並與中共簽署「國共停止內戰協議」，即代表國民黨治理下的台灣就是中國，與中國大陸是一家人關係；兩岸是一個中國、兩個治理制度，台灣版「一國兩制」就成為現在進行式，如此一來，不但大幅降低政治敏感度，且不涉及雙方公權力的行使，簡單易行。民進黨若不接受，大可努力反對、監督，看看下次大選有沒有翻盤的機會。

藍綠兩黨與兩岸長期沉溺於有沒有九二共識、一中各表或一中共表等名詞之爭，浪費太多時間與資源。台灣要趕快拚經濟、改善民生，應打破文字的迷障與魔咒，透過實務運作來結束歷史恩怨與政治分歧，讓兩岸在不同的政治體制與生活價值下，藉實踐解決問題，謀取兩岸的和平穩定與未來的發展融合。

(中國時報)