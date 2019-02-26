2019年02月26日 04:11 中國時報 主筆室

懸缺近3個月的中選會主委，行政院決定提名在去年九合一敗選的雲林縣長李進勇出任，這是繼蘇貞昌、陳其邁、林佳龍後，民進黨地方敗選的縣市長又高升中央執政的案例，也讓行政院「退輔會」再增一員，更加顯露民進黨人才捉襟見肘，已難延續執政。

國軍退除役官兵輔導委員會常被譏為是養退將肥貓的舒適圈。被視為蔡政府執政期中考的九合一選舉，民進黨大敗，賴清德為敗選負責，辭去行政院長，沒想到選戰中被民意否決的人竟在賴揆丟官後把內閣當退輔會，一一進入中央當官，甚至內定為國營企業董事長，全然不把民意放在眼裡。

阿扁2000年勝選後曾有經典台詞「現在我當總統算我好運，不然你要怎樣？」的確，總統1任4年，民進黨勝選執政，想要怎樣就怎樣，就算地方選舉輸了，但總統還是民進黨籍，立法院也是民進黨多數，難怪把外界批評當作狗吠火車。

只是去年選舉綁公投，中選會把選務工作搞得一團亂，不僅浪費公帑，到現在還有候選人為此在法院打官司，行政院找來敗選的李進勇當主委，其鮮綠的政治立場，要如何在中立的選委會角色中，面對接下來2020的總統大選？

況且，從中選會法制化後的主委背景，多以法界學者為主，不曾任命政黨人士出任，以前嘉義市長張博雅為例，她也是無黨籍，李進勇雖然法學底子深厚，也有中央、地方行政資歷，但其民進黨籍的身分，不僅讓中選會主委一職淪於酬庸，更讓搖搖欲墜的中選會公信力再受質疑。

民進黨退輔會遭譏諷是敗選聯盟，從蘇揆接棒稱要接地氣，如今民調卻有近半數不滿意，顯然敗選後蔡政府的政治任命非常不恰當，在僅剩下1年多的執政時間，就行行好，讓人民過好日子，別再添亂了。

(中國時報)