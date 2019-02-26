2019年02月26日 04:11 中國時報 張景為

隨著2020總統大選的迫近，蔡英文總統和閣揆蘇貞昌最近相繼吹起了戰鬥的號角，升高了對抗中國的聲量與態勢，甚至擺出無懼對岸動武，既有「承受共軍第一波攻擊」的準備，更有「只剩1支掃帚也要拚到底」的決心。一時之間，彷彿時光倒流，回到幾十年前那個兩岸隨時可能開戰的肅殺年代。

如今社會人心飽經世故，即使未必因此惶惶不已，但仍不免多所疑慮：兩岸關係真的已經糜爛至此，戰爭非打不可？否則為什麼要用如此異乎尋常、超乎比例的說法，來形塑這種既恐共、卻又不怕戰爭的氛圍？如果大多數人認為兩岸不太可能發生戰爭，因此不必過度擔心，果真如此，難道就可以為了勝選，不計後果地刺激想像、製造緊張嗎？

還有人說，蔡總統是接受外媒訪問，蘇揆是在國會答詢，才會說出那些話。問題是，蔡、蘇2人訴求的主要對象不只是說給對岸聽，而是每個中華民國國民；不是參加電視節目的名嘴或群眾大會的政客，而是大權在握、身繫國家安危，攸關人民福禍的總統與行政院長，竟然如此說幹話不足，講狠話才爽，豈不荒謬至極！國家領導人最大的責任是保國安民，是如何確保國家安全、避免戰爭的發生，遠比如何處理戰爭、準備好戰爭，甚至帶領國家全民血戰拚到底更重要。

真正理性愛國的台灣人，不必也不應怯共畏戰，在兩岸既對抗又交流的競合關係中，必須智勇兼備，進退務實。如果中共一味無理蠻橫，逕行武力犯台，凡是真正愛國愛鄉土的台灣人，都應該責無旁貸、奮起抵擋，捍衛自己國家的民主自由與價值信念。但如果不是竭盡所能避免戰爭，爭取最大利益空間，只是強調暴虎馮河式的愚勇，誇耀玉石俱焚的決心，絕對不是值得信賴的領導人，也無法凝聚全民的團結。

蘇揆在其「掃帚拚到底」論調的同時，也順道舉了英國首相邱吉爾1940年6月4日在下議院那場名留青史、振奮人心的「絕不投降」的演說，但這卻顯示蘇揆的引喻失義。當時希特勒已發動二戰，攻占捷克、波蘭、挪威，法國大敗將投降，33萬英軍自敦克爾克撤回，納粹德國即將跨海入侵英倫三島，大戰已然爆發，根本退無可退，試問，台海已到了這個節骨眼了嗎？已到以掃帚也要拚到底的狀態了嗎？

蘇揆又說「當年我當兵時，國民黨還說要反攻大陸、消滅共匪」呢，意謂他現在的言行就是根據國民黨當年的教育而來。但這又凸顯他曲解時代變遷、未能與時俱進的僵化，難道他的腦筋還停留在仇匪恨匪的動員戡亂時期？這30年來，世局翻轉大變，共產國家紛紛民主化，中華民國早在1991年就已宣布廢止《動戡條款》；在兩岸大幅交流、軍力嚴重失衡，中國從一窮二白躍為世界第2大經濟體等巨變下，如今為何要反共、如何反共，都要以理性與智慧，通權達變搞清楚。

事實上，現在蔡政府以國家安全為由，以犧牲台灣民主為手段，大幅限縮本國公民權利的種種言行，不啻是另一個動戡體制的復辟重現。為了勝選永續執政，操弄雙重標準，混淆昨非今是，更不斷形塑中共很可怕、但兩岸戰爭不必怕的詭異氛圍，蔡、蘇兩位國家領導人用一支掃帚裝神弄鬼，考驗著選民會精神錯亂，還是看穿把戲而醒悟？

(中國時報)