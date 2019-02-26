藍綠白選戰 出口轉內銷

2019年02月26日 04:11 中國時報 施正鋒

一般而言，涉外事務不會是大選的主軸。然而，自從蔡英文在年初「撿到槍」而成為「辣台妹」以來，被流彈打到的國民黨主打「和平協議」反攻，連尚未宣布問鼎九五的柯文哲也不甘寂寞，先是錯誤類比的「強盜說」、後調侃募兵制，又出訪以色列，彷彿到美國口試之前必須先去模擬考一下。這兩天比較熱鬧的則是行政院長蘇貞昌的「掃帚說」，讓大家又想起戰前姑息主義的經典《慕尼黑協定》。

大陸國家主席習近平元旦對台的發言，拿鄧小平的「一國兩制」背書，沒想到會被蔡英文用來撲殺「九二共識」。最大的變數是美國與中國的交鋒，雙方經貿談判搞不定，當然就有「台灣牌」的機會，包括邀請小英到美國國會演講。目前看來，藍綠白可能的總統參選人不管是赴北京朝拜或華府口試，考量勝選的成分似乎都高於國家自主，但要小心川普與習近平各有所圖演雙簧，以免損及台灣的利益。

其實，從李登輝到陳水扁，台灣的領導者都曾跟中國大陸遞過橄欖枝，但江澤民及胡錦濤不敢接招。陳水扁一上台高舉「四不一沒有」，在台商三通的壓力下，原先打算以「各表一中」抗衡國民黨的「一中各表」。蔡英文儘管沒有強烈的台灣意識，兩岸事務一把抓，不管「台灣共識」還是「維持現狀」，基本立場不脫「兩個中國」。

國民黨自詡兩岸是強項，對岸也寄予厚望，讓利馬政府8年，只不過竟然出現太陽花反中運動。中國大陸除了文攻武嚇、外交封鎖的棒子，當然也要交替使用胡蘿蔔，農產品採購、觀光團登台等。統獨都認識到經濟倚賴是政治統一的前奏，對此，蔡政府似乎只有應急的「新南向」。

兩岸如果沒有爭端，就沒有簽訂和平協議的必要；然而，簽訂和平協議並不能保證長治久安，這是國際政治現實。國民黨必須說服國人，要如何相信共產黨的誠意。美國學者在柯林頓總統時有「中程協議」、「臨時性協議」的說法，當年陳水扁有「和平穩定互動架構協議」，馬英九也有「暫行架構」之議。當下，民進黨主張不能在「一個中國」前提下談判，黨內也有人提出「協議不是條約」的緩兵之計。

韓國瑜嗆小英「不敢台獨又不要九二共識」，在光譜上比檯面上藍營3顆太陽更直白，這也顯示他還沒有參選總統的意願。柯文哲自認為天縱英明，目前只敢在徵兵議題打轉，進京趕考必須有比「兩岸一家親」更高明的說詞。外交政策不外決定於理念、利益及認同，總不能只比誰的英文好。（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）

(中國時報)