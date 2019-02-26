2019年02月26日 04:11 中國時報 杜震華

財信傳媒謝金河董事長日前在臉書指出，台灣常用大國體制來「拚經濟」，但其實是個小型經濟體，這是台灣的問題所在。他指出，一國在人口紅利消失後，要繼續成長就要依賴「外力」，像引進境外人士來觀光休閒、博弈、資產管理，鄰近我們的香港、澳門和新加坡都是如此，才有了今天的經濟成就。謝董觀察入微、見解精闢。不過，這種大國心態造成的另一種後果，卻是影響台灣經濟更大的力量，有必要一併分析。

既然是小型經濟，就應該體會孟子的一句名言「以大事小以仁，以小事大以智」，換句話說，面對一個大國或大型經濟體，只能以智取而非力搏。但今天蔡政府未能遵循此道，每每以大國姿態要和對岸力搏對抗，導致一來在經濟上無法利用其廣大腹地，二來招致對岸在境外「軟封鎖」，讓台灣無法簽署大量區域貿易協定，不能和他國進行公平貿易競爭，導致台灣出口停滯，才讓經濟成長被鄰國一一超越，成為薪資不成長、年輕人無出路的最大原因。

所有小型經濟都須依附於鄰近的大型經濟來成長－香港和澳門都依賴中國大陸，新加坡依賴東南亞，英國和愛爾蘭依附於本身所屬的歐盟，加拿大和墨西哥都依附於美國，連強國日本和南韓也越來越依附於中國大陸。請問，台灣有何特異功能，能不依附中國大陸而獲得顯著經濟成長？

以謝董所說的三大產業─旅遊休閒、博弈、資產管理而言，請問入境旅遊的人口若不從中國大陸來，鄰近各國誰能夠提供500萬以上、且有能力消費的旅客數量？新南向亂象叢生，請問政府還敢更大幅開放嗎？博弈產業除非讓陸客成為主客源，請問要讓國人天天去賭出亮麗業績嗎？資產管理涉及許多財務管制的鬆綁，要成為中心就要不亞於星、港才行，我們東怕西怕，請問有何條件競爭？

說穿了，我們若無法和迅速崛起、載體巨大的對岸取得共識、放下對抗的話，對岸當然會對我經濟軟封鎖，讓我們和他國的經濟交往都受到衝擊，也因此付出巨大代價；只是多數國人並不了解，蔡政府也不希望國人了解。例如，從2000年後，亞洲各國皆全力簽署「自由貿易協定」，透過免除貿易障礙來強化貿易競爭力，但台灣在對岸封鎖下難以突破。這導致17年間（2000～2017年）的貿易出口，以出口為成長主力的台灣，竟只以110%的成長率在亞洲競爭者中幾乎殿後。

誤認身分、缺乏智慧，硬要和大國對抗，當然會付出經濟代價，這是謝董沒說的祕密。（作者為國立台灣大學國發所副教授）

(中國時報)