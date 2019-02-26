阿茲卡班的逃犯 現身衛武營
奧斯卡金像獎昨(25)日剛出爐，艾方索‧柯朗以《羅馬》榮獲最佳導演，但除了《羅馬》之外，台灣影迷下月還可以在高雄衛武營國家藝術文化中心重溫他所執導的《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》，現場將以交響樂團搭配電影，與兩千影迷一起感受柯朗用影像說故事的功力。
艾方索‧柯朗2003年受邀執導《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》，因為已是《哈》系列第三集，在拍攝時，柯朗捨棄交代角色關係，自行讓觀眾腦補；柯朗讓三位主角處於青澀的轉變期，同時兼具童心，也逐漸加強了主角們對於人情世故的情緒感受，很值得回味。
場面越激烈 配樂越輕柔
在音樂上，奧斯卡得主約翰威廉斯以傳統交響樂優雅、恢弘的旋律特質，搭配圓舞曲、搖籃曲、中古世紀樂曲等元素為系列影片定調，這集也可以說是威廉斯在《哈利波特》系列中最精彩的一張配樂，音樂不但呼應劇情，也強化了視覺看到的印象。
比如說哈利波特一生氣就把他姑媽變成大氣球，音樂上面反而用了輕鬆的三拍華爾滋，越是激烈的場面，威廉斯讓音樂放得更輕柔，這樣的反差反而讓畫面更加滑稽有趣，也讓影迷印象深刻；哈利騎著鷹馬飛越大湖時的場景，展現了鷹馬飛翔的英姿，音樂沉靜壯闊，更是威廉斯的強項。
首登衛武營 四集一次看
《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》電影交響音樂會將於3月23日舉行，地點在高雄衛武營國家藝術文化中心，音樂會將從晚上六點半開始演出。交響樂團由長榮交響樂團擔綱，指揮由楊士弘擔任，合唱團則是國立實驗合唱團。
值得一提的是，這也是《哈利波特》電影交響系列首登高雄衛武營，高雄樂迷將能一口氣體驗哈利波特系列前四集電影交響音樂會，3月9日首迎《哈利波特：神秘的魔法石》，3月10日欣賞《哈利波特：消失的密室》，3月23日《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》之後緊接3月24日的《哈利波特：火盃的考驗》。
(中國時報)
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