龍崎自然地景 總統力推國際觀光

2019年02月26日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

行政院宣布台南市龍崎掩埋場開發許可3月10日到期後不再展延，該案將就此結束。蔡英文總統25日特地南下勘查龍崎地景並聽取居民意見，除肯定龍崎奇特的自然景觀，還允諾開發案永久終止，並指示行政院應成立跨部會的專案小組，改朝兼具觀光、文化等面向規畫。

蔡英文在台南市長黃偉哲等人的陪同下，先前往高雄市內門區靈隱寺制高點，俯視龍崎掩埋場預定地，並聽取台南市牛埔里長陳泰祥、牛埔里前里長陳永和等人的簡報及介紹，2人均期盼政府能保留此一世界級特殊地景，發展國際觀光。

陳泰祥指著當地泥岩裸露的岩壁說，這是歷經2次水土保持工程失敗的案例，希望政府不要再破壞岩層；同時，因掩埋場預定地緊鄰部落，也將嚴重影響生活環境，希望保留自然地景發展觀光。

陳永和除向蔡英文介紹龍崎優美的自然景觀外，更進一步提出多項涵蓋「陸空」建議。他認為，「空中」部分希望未來可以熱氣球方式，鳥瞰涵蓋台南與高雄的連綿月世界；因為龍崎牛埔正好是中心點，發展潛力無限。至於在「地面」部分，則可以「外星人與幽浮的家」為主題，全力營造特色觀光。

會後，黃偉哲轉述，蔡總統聽取簡報後，不僅肯定龍崎奇特的自然景觀，也指示中央後續要結合觀光、農業、文化等相關部會組成專案小組，與地方政府合作打造一個兼具觀光及文化內涵的世界級獨特景點。

黃偉哲也強調，廠商當初持有中央的開發許可，依法本就能申請水土保持等相關證照，因此行政法院判定市府敗訴後，前台南市代理市長李孟諺依法只能按判決結果准許水保執照。

不過，日前市府已依《文化資產保存法》將該區指定為暫定自然地景後，依法在進行文資審議期間不得開發；在此前提下，中央原本核發的開發許可效期將於3月10日到期，如今中央已宣布停止展延，且蔡英文允諾開發案永久終止，該開發案將就此結束。

(中國時報)