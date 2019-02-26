保護故鄉美景 陳永和放手一搏
「抗爭已經結束，即將迎來新的開始！」5年前為對抗掩埋場踏入政壇的前牛埔里長陳永和，面對行政院承諾不再展延龍崎掩埋場的開發執照後，順利完成第一階段任務。堪稱「地表最強里長」的他，將繼續投入發展龍崎特色觀光，並擔任永遠的志工，監督政府。
今年59歲的陳永和原本經營螺絲工廠有成，根本不必蹚政治渾水；但8年前從父親的口中得知，故鄉美好的風貌可能因興建掩埋場消失，讓他憤慨不已，「世界級美景保護都來不及，怎會蓋掩埋場？」展開抗爭；面對鄉親的陳情，政府卻置若罔聞，更讓他憤而參選里長「自己家園自己救」。
首度參選，陳永和沒有旗幟、文宣，全靠騎鐵馬拜票，卻一舉拿下167票當選里長。他背負著鄉親期望，5年來不斷衝撞中央、市府及財團，甚至還為此投入2018年底台南市長選舉。
陳永和在這場市長選舉中，連同保證金共花了350萬元，和妻女有如苦行僧，自己開車跑遍台南市各區，原本外界認為陳能拿到的選票有限，選戰後期，許多選民被他的堅持與韌性感動，多個臉書社團主動相挺，陳永和拿下高達11萬7179票，票數接近新科市長黃偉哲的1/3，展現強大的民意支持度。
陳永和曾說，他的參選動機單純，就是因為看到了「老百姓的無奈」、「市府的無能」，導致山區淪為設立有害廢棄物掩埋場的「汙染區」，所以「只想改變選舉文化」，畢竟「台灣是我唯一的家，不能繼續看她被糟蹋」！
(中國時報)
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