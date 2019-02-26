甩掉溫婉 川劇白蛇放膽愛
睽違20年，成立超過一甲子的四川省川劇院再度來台，帶來巡演於世界的招牌劇目《白蛇傳》，由兩位中國戲劇梅花獎得主劉誼、崔光麗擔任主演。
四川省川劇理論研究會會長杜建華表示，川劇較為外放，有別於粵劇、京劇等才子佳人的溫婉，「川劇可說是反映四川人豪爽的性格，表現方式是大吵大鬧、大喜大悲，情緒起伏很大，觀眾都會感染得到。」
杜建華表示，川劇會在劇中安排絕活，讓人物角色更鮮活，「像是變臉、單腳踢額頭的『踢慧眼』、吐火星、托舉等，都是為了營造情境使用。」此外，杜建華表示，四川人對任何糟糕的事，都能以幽默的心境轉化，「所以川劇有很多喜劇，也沒有絕對的悲劇，讓觀眾以不那麼悲傷的心情，看完一齣戲。」
即將在《白蛇傳》裡飾演白蛇的劉誼表示，相較於其他劇種《白蛇傳》是從「遊湖」開始，川劇《白蛇傳》則是從白蛇和一群蝦兵蟹將等水族生物從天而降，開啟和許仙的故事，「川劇裡的白蛇外柔內剛，為愛奮不顧身，演出時需要使用花旦、閨門旦與武旦不同的行當，從文戲到武戲都必須精通，角色堅毅。」
劉誼提及，川劇另一特色是「幫打唱」，會有另外一名演員在幕後，為台前演員唱出沒說出口的心聲，像是補充旁白，劉誼表示，「『幫打唱』演員會替觀眾描述當下的景色，為劇情場景做補充，或是替角色強化性格，端看劇情需要使用，台前演員、台後的幫打唱演員和樂師三方合作，讓川劇有獨一無二的形式。」
除此之外，川劇在身段的運用也很有想像力，杜建華舉例，像是川劇小品《射雕》，在表現一男一女看對眼的情境時，「就是由中間人從左邊做一個抓眼球的手勢，從右邊做一個抓眼球的手勢，然後為這兩邊眼球牽起一條隱形的情絲，觀眾看了都會會心一笑。」
(中國時報)
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