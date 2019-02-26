為練下腰眼充血 劉誼不放棄

2019年02月26日 04:11 中國時報 李欣恬 ／專訪 ／專訪

現年43歲的劉誼，是大陸國家一級演員，曾短暫當過電影演員，來自牙醫世家的她，從小原本被家裡安排當音樂家，學小提琴，但她更渴望歌唱跳舞，16歲那年沒考上音樂學校，反而考上對面的四川戲劇學校川劇表演班，人生大轉彎，第一個月就為練習下腰而吃足苦頭。

回首練功歲月，劉誼幽默表示，「如果說同學們的腰是萬里長城般蜿蜒，我就是長江大橋，很生硬，老師們只好一人按我頭，一人按腳，讓我習慣下腰動作，我還記得那時我的眼球因此充血，就像兔子眼一樣紅。」

劉誼表示，相較其他從小就學戲、筋骨又天生柔軟的同學們而言，她花了一個多月的時間適應戲曲所要求的練功生活，她一直記得母親告訴她，「如果不心甘情願地做，只能吃氣飯；假如能專心地練習，將來就可以吃戲飯。」

劉誼下月來台，除了要演出《白蛇傳》，也會演出折子戲《六月雪》，其中要甩動2公尺長水袖的橋段，表現故事女主角竇娥含冤的心境，令她愛不釋手，她說，自己的頸椎因練功而受傷，已被醫生警告，別再演《六月雪》這樣需要大幅度甩動的作品了，「但我還是很喜歡六月雪，很享受能甩動水袖的感覺。」

(中國時報)