雷米馬利克披薩外送員熬成影帝

2019年02月26日 04:11 中國時報 潘鈺楨 、 徐桐炘 報導

新科影后奧莉薇雅柯爾曼從影近20年成功拿下小金人。（路透）

奧莉薇雅柯爾曼刻畫安妮女王神經質卻故作堅強的模樣。

宣布獲獎時奧莉薇雅柯爾曼（前）和導演尤格藍西莫（後）激動相擁。（路透）

第91屆奧斯卡金像獎台灣時間25日揭曉，影帝、后分別由《波希米亞狂想曲》雷米馬利克（Rami Malek）、《真寵》奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）奪下，兩人不僅都是首度入圍就得獎，也都為了追逐演員夢而吃盡苦頭，成名前雷米曾賣沙威瑪，奧莉薇雅則是當過清潔工，但兩人原本看似遙不可及的夢想，在同晚獲得了小金人的肯定。

身為埃及移民第二代，雷米在台上感謝全世界終於看到他的故事，「我一直試著找到自己的聲音、定位，從不被接受到終於可以被證明與認可。我感謝那些相信我的人，我將會在餘生好好珍惜今晚榮耀。」到後台受訪時他說：「身為一位演員，很多人的夢想不是小金人，而只是能有一份工作。能夠獲此殊榮是超乎預期的，是一場很艱難的奮鬥。」

《駭客軍團》躍升一線

他在片中飾演皇后合唱團已逝主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury），他花1年反覆在YouTube看墨裘瑞當年演出上千次，還鑽研大衛鮑伊（David Bowie）、吉米罕醉克斯（Jimi Hendrix）等搖滾巨星的現場演出，找了鋼琴、歌唱、舞蹈老師。拍片1年來他都戴著假牙還原墨裘瑞的暴牙咬合所致特殊咬字與口音，自曝殺青後還把假牙鍍金保存。

37歲的雷米在好萊塢算大器晚成，過去多是客串與配角，直到33歲才因主演影集《駭客軍團》躍升一線。他少數族裔的臉孔令他在好萊塢發展相當受限，父母盼他像姊姊與雙胞胎弟弟一樣找份穩定工作就好，但他堅持走上演藝之路，接不到工作的時候曾當披薩外送員、製作沙威瑪、鷹嘴豆餅維持生計：「我一度很沮喪，想到自己擁有大學文憑卻只能在餐廳打工。我夢想在好萊塢的片場，而不是好萊塢的餐廳工作。」

奧莉薇雅奪獎上台後又哭又笑，除感謝導演和2位女配角瑞秋懷茲（Rachel Weisz）和艾瑪史東（Emma Stone），也不忘和家人及演員老公艾德辛克萊兒（Ed Sinclair）致謝，更向71歲勁敵《愛．欺》葛倫克蘿絲（Glenn Close）告白：「妳一直都是我的偶像。」尤其葛倫是今年呼聲最高的準影后，奧莉薇雅尷尬地說：「這和我想像的完全不同。」

堪稱「女王專業戶」的奧莉薇雅在《真寵》飾演英國安妮女王，近期正在影集《王冠》飾演現任女王伊麗莎白二世中年，銀幕上貴氣逼人的她在台上透露：「開始演藝事業前我當過清潔人員。」盼大家不要低估一個人的能力，「當任何小女孩正在練習對著電視練習演說時，你永遠不知會發生什麼。」

奧莉薇雅拍照沒自信

她從小夢想成為演員，從劍橋大學退學改念戲劇，畢業後經歷無數試鏡卻苦無機會，母親告訴她可以給自己1年時間，她卻說：「不，10年我也願意。」她開始從事祕書和清潔工作，不願放棄演戲之路，「因為我也不擅長做別的。」或許是這段經歷讓她缺乏自信，即使已被英國人視為國寶級演員，她昨仍向孩子們打趣喊話：「希望你們正坐在電視機前看，因為這會是最後一次。」

「我從來沒有任何信心可以拍照或走紅毯。」45歲的奧莉薇雅認為：「飾演別人很容易，但在這些宴會中要做自己簡直是種虐待。」她為飾演安妮女王增重近16公斤，笑言：「我花了幾個月狂吃，其實挺享受的。只是接下來就很沮喪了，變胖很簡單，減肥沒這麼容易。」不過這些犧牲都是值得的，如今她驕傲地說：「現在的工作量比20多歲時還多，現在的我也比20多歲的我有趣！」（相關新聞刊B2、B3、C1）

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(中國時報)