《波希米亞狂想曲》摘4獎大贏家
雷米馬利克無論在眼神、裝扮或體態，都神還原佛萊迪墨裘瑞本尊。
《波希米亞狂想曲》奪下最佳混音、音效剪輯等4獎，保羅馬賽（左起）、妮娜哈斯頓與約翰沃赫斯特是功臣。（法新社）
電影《波希米亞狂想曲》是第91屆奧斯卡大贏家，奪下最佳男主角、剪輯、音效剪輯與混音等4獎。其實這部描寫「皇后合唱團」主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）的電影拍攝過程堪稱近年最曲折，將近10年才終於在大銀幕問世。
皇后合唱團的吉他手布萊恩梅（Brian May）與鼓手羅傑泰勒（Roger Taylor），2008年找來編劇彼得摩根（Peter Morgan），表定2011年開拍，但主角由薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）換成班維蕭（Ben Whishaw）再換成多米尼克庫柏（Dominic Cooper），最後才找來以該片奪下本屆影帝的雷米馬利克（Rami Malek）主演。
導演人選也同樣一波三折，從最初的湯姆霍伯（Tom Hooper），改為戴克斯特佛萊契（Dexter Fletcher），直到2016年才確定由布萊恩辛格（Bryan Singer）執導，等到正式開拍已是2017年9月，沒想到才拍3個月，電影公司突然開除辛格，最後由佛萊契回鍋完成最後2周的拍攝。
馬利克受訪談到拍攝此角的過程宛如「被槍指著頭」，他說：「這簡直就是一個上場幹架的狀況，參演這個決定是我生命中最可怕的努力，事後證明很充實也很值得。」
(中國時報)
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