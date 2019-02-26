又輸給開車的 史派克李氣炸離席

2019年02月26日 04:11 中國時報 徐定遠 報導

史派克李（左）昨贏得人生首座奧斯卡獎，興奮地跳上山繆傑克森身上。（法新社）

第91屆奧斯卡獎於台灣時間25日揭曉，《幸福綠皮書》成功在最佳影片獎擊敗聲勢在伯仲之間的《羅馬》，並拿下男配角與原創劇本共3大獎。《綠皮書》描繪黑人鋼琴家唐薛利（Don Shirley）與其白人司機東尼立普（Tony Lip）在1960年代於美國種族歧視嚴重的南方進行巡演的故事，然而該片被唐薛利遺族批評是「謊言交響曲」，名黑人導演史派克李（Spike Lee）昨得知自己的《黑色黨徒》輸給《綠皮書》後，更氣到當場奪門而出！

《綠皮書》理論上是部描繪黑人與白人在患難中放下歧見並成為朋友的故事，但批評者質疑《綠皮書》是不合時宜的「白人拯救者」故事，由維果莫天森（Viggo Mortensen）飾演的白人司機東尼，不僅多次幫「唐薛利」馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）飾演的黑人鋼琴家解圍，甚至還教導唐薛利該如何吃炸雞與欣賞黑人流行音樂。

製作團隊素行不良

片中唐薛利被描繪成與家人疏離、不懂黑人文化，遺族公開抨擊與事實不符，兩人間的關係更沒有片中描繪那樣親近，「只是雇主與職員的關係」。不只電影內容惹爭議，主要製作團隊也素行不良，該片劇本出自東尼立普的兒子尼克瓦勒隆加（Nick Vallelonga），他日前為2015年虛構目睹穆斯林在慶祝911事件的歧視言論公開道歉；而該片導演彼得法拉利（Peter Farrelly）也因執導《哈啦瑪莉》時，會故意露下體給演員看的性騷擾行為致歉。但最火上加油的，是法拉利昨在奪下最佳影片時，竟將最大功勞歸給維果莫天森：「沒有維果莫天森就沒有這部電影。」

李嗨拿改編劇本獎

史派克李（Spike Lee）昨以《黑色黨徒》奪下奧斯卡最佳改編劇本獎，是在影壇奮鬥逾30年首次拿下奧斯卡競賽獎項，上台時激動跳上頒獎人山繆傑克森（Samuel L. Jackson）身上，致詞時還忘情大爆粗口；但原本堪稱本屆最High咖的他，卻因在最佳影片獎敗給《綠皮書》暴跳如雷，沒等謝詞說完就奔出會場，在後台忿忿不平說自己好像在場邊看球，「但裁判誤判！」

史派克李被認為是最被奧斯卡忽略的導演，昨終於得獎時全場起立為他鼓掌，他在台上興奮之情溢於言表，感謝被當成奴隸綁架到美國的先人們，尤其是自己活到百歲的祖母，存了50年的社會福利金，讓他能夠讀完紐約大學電影研究所，最後期盼大家能夠改正美國當下紛亂的政局，「我們會找回我們的愛與智慧，找回我們的人性。」

原本喜形於色的史派克李，在聽到《綠皮書》得到最佳影片獎時，被目擊憤怒揮動雙手並破門而出，《黑色》與《綠皮書》都是相近年代中黑人受到歧視與暴力的真實故事，史派克李明顯輸得不服氣；《綠皮書》描繪白人保鑣開車載黑人音樂家巡迴，而他的1989年代表作《為所應為》，也在描繪黑人司機開車載白人雇主的《溫馨接送情》大放異彩的那屆奧斯卡上空手而回，史派克李自嘲：「每次有人開車載人，我就會輸！」

(中國時報)