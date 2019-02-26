馬赫夏拉以微笑面對種族歧視

2019年02月26日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

馬赫夏拉阿里（右）2017年憑《月光下的藍色男孩》奪下男配角獎，在好萊塢站穩腳跟。（美聯社）

蕾吉娜金恩在《藍色比爾街的沈默》飾演溫柔又強悍的母親。

維果莫天森（左）在《幸福綠皮書》飾演馬赫夏拉阿里的司機。

非裔美國男演員馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）憑《幸福綠皮書》拿下本屆奧斯卡最佳男配角，他上台感謝角色本尊牙買加裔美國鋼琴家唐薛利（Don Shirley），「為了捕捉薛利博士的本質，我把自己逼到盡頭，才得以反映薛利博士的人格。」他最感謝的是祖母，「她總告訴我如果一次不成功，就再試、再試，永遠要用正面的態度面對一切。」

阿里2017年首憑《月光下的藍色男孩》奪下同獎，讓他繼丹佐華盛頓（Denzel Washington）後成為第2位拿下1座以上小金人的黑人演員。45歲的他從影26年，無論在《月光》或是《綠皮書》，都飾演在階級與種族中掙扎的角色。他生於基督徒家庭，20多歲轉信奉伊斯蘭教，姓氏從吉爾摩（Gilmore）改為阿里，就在他忙著處理母親與朋友的質疑時，911事件發生了，穆斯林被當成危險分子，幾次去機場他必須被另外安檢，名字列入FBI觀察名單，之後甚至被告知銀行帳戶出了問題，其實是資金被凍結。

他不否認種族議題仍有討論空間，他舉自身例子，即使住在紐約多年，已刻意調整穿著方式，走在路上還是常有女性會刻意繞道而行避開他，在地鐵上與他同坐會趕緊把鑽戒轉向手掌內，「人們會對一位體型高大、皮膚黝黑的黑人做出的反應都讓我很沮喪，為了『保護自己』不讓其他人恐懼，我會刻意做一些事，好比服裝或是微笑。很多黑人都這樣做，因為多數人認為我們構成危險。」

48歲的蕾吉娜金恩（Regina King）昨則以《藍色比爾街的沈默》首度入圍奧斯卡就拿下最佳女配角獎，成為繼薇歐拉戴維斯（Viola Davis）和赫蕾貝莉（Halle Berry）後，第3位同時擁有艾美獎和奧斯卡榮譽的女星。

(中國時報)