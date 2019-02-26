為賣座片設獎 刪減表演及頒獎流程挨轟全作罷！奧斯卡求變招來反效果

2019年02月26日 04:11 中國時報 潘鈺楨

亞當藍伯特（右）和吉他手布萊恩梅在台上熱力四射。（路透）

影藝學院本來計畫增設「最受歡迎電影獎」，盼更多類似《黑豹》的賣座商業片能夠入圍。

今年奧斯卡入圍影片話題度不如往年，收視率預計可能會再刷新去年創下的2650萬人次最低紀錄。其實主辦單位美國影藝學院早想防備，為此擬定多項計畫策略，沒想到反而惹出一連串爭議，現在回顧起來，似乎比頒獎典禮還精彩搶戲。

去年收視率低迷，被認為是提名影片非主流、缺乏巨星頒獎、政治味太濃，為挽救頹勢，影藝學院從「吸引觀眾」與「縮短流程」兩方面著手。去年8月率先宣布會在今年增設「最受歡迎電影獎」，希望賣座電影的入圍能帶來關注度，不料引發影界反彈，認為此舉形成雙層體系，就人氣高低區分電影，影藝學院只好改口稱：「新獎項引發的反應不一，我們認為應做進一步討論。」

著手控管時程

影藝學院決定還是從控管時程著手比較實際，為把典禮控制在3小時內，先是傳出刪減表演橋段，入圍最佳原創歌曲獎項的5首歌只有《一個巨星的誕生》的〈Shallow〉與《黑豹》的〈All The Stars〉2曲能夠登台表演，引發業界炮轟大小眼後，只好摸摸鼻子，維持傳統5首全上。

影藝學院繼續動腦筋，打算利用廣告時間頒發最佳攝影、剪輯、化妝髮型與實景短片4獎，消息一出這次讓李安、馬汀史柯西斯（Martin Scorsese）等超過40位導演、攝影師業界人士看不下去，發布聯名公開信，在輿論壓力下決定取消提議，當作沒這回事。

只超時18分鐘

或許影藝學院今年走衰運，好不容易找到凱文哈特（Kevin Hart）願意接下吃力不討好的主持棒，他卻因過去反同言論被起底、24小時閃辭主持人，典禮暌違30年成為史上2度沒有主持人坐陣的奧斯卡，但這對影藝學院來說不見得是壞事，因為僅靠頒獎人串場節省不少時間，今年只超時18分鐘，比去年超時53分鐘好多了。然而隨著本屆奧斯卡落幕，外界都在看明年會有什麼改變，面對不斷下滑的關注度，奧斯卡在改革創新與傳統沿襲中，仍是搖擺舉棋不定。

(中國時報)