最佳導演艾方索柯朗寫紀錄

2019年02月26日 04:11 中國時報 徐定遠 報導

《羅馬》描繪1970年代墨西哥中產家庭的哀喜，主要演員多是素人。

導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）昨以黑白片《羅馬》奪下第91屆奧斯卡最佳導演、外語片、攝影獎，不僅是6年來第5度榮獲導演獎的墨西哥導演，更創下墨西哥首次贏得最佳外語片，及首位同時贏得最佳導演及攝影獎的影史紀錄。

《羅馬》改編自艾方索的童年故事，聚焦由墨西哥原住民素人演員亞莉札阿帕里希歐（Yalitza Aparicio）飾演的女傭身上，不留痕跡展現1970年代墨西哥的階級、種族、政治、社會等議題。艾方索感謝影藝學院認可一部圍繞在原住民女性的電影，「她是7000萬女傭的其中一個，在影史中一向被忽略在背景裡的一員。」

艾方索2007年以《地心引力》成為影史首位獲奧斯卡導演獎的墨西哥導演，事後他獲邀執導許多大成本電影，但決定善用這個機會，「我忽然了解我可以兌現這個禮物，回到我的故鄉墨西哥，用我希望的方式拍一部電影，應用我一路以來靠拍攝高成本電影學習到的工具。」

《羅馬》以65釐米拍攝，採杜比全景聲，拍攝期高達110天，並奢華地順電影時序拍攝，後製期長達1年半，堪稱是以暑假爽片規格與成本拍攝的親密小品電影，而艾方索過去常見的長鏡頭、跟拍、遠近鏡頭切換等手法，也像簽名般應用在《羅馬》中。

「過去我在拍片時常常以我景仰的電影大師為參考對象，但是這部片，我決定要擁有它。」艾方索有好幾次擺設好鏡頭後，忽然發現那是某部他鍾愛電影的鏡頭，逼自己改換成另一個角度，工作人員質疑：「你為什麼要換？剛才那個鏡頭美極了，現在這個有夠無聊！」艾方索只回：「我知道，但這是我的鏡頭。」

(中國時報)