卡卡深情對唱庫柏女友不擔心
梅莉莎和她手中的兔子逗笑不少觀眾。（路透）
少了主持人的奧斯卡頒獎典禮，表演節目和嘉賓格外受矚目，昨「皇后」合唱團開場表演經典〈We Will Rock You〉和〈We Are the Champions〉，由2011年起加入的亞當藍伯特（Adam Lambert）擔任主唱，現場宛如搖滾演唱會，好萊塢A咖紛站起來跟著嗨！
女神卡卡（Lady Gaga）和布萊德利庫柏（Bradley Cooper）則為下半場掀起最高潮，2人親密演唱《一個巨星的誕生》主題曲〈Shallow〉，她也以該曲拿下最佳原創歌曲獎。2人在舞台上的化學效應爆棚，推特上眾多粉絲截圖分享，不禁有人問：「布萊德利的老婆看到會怎麼想？」不過不用擔心，他的女友伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）整場都「卡」在男友和卡卡之間。
頒獎嘉賓最搶眼的莫過於以《她的偽造遊戲》入圍女主角獎的梅莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy），頒發最佳服裝獎時她模仿《真寵》中的女王華麗禮服，身上還掛滿女王最愛的兔子，並嘗試用掌中玩偶笨拙地開得獎信封，算是致敬她剛拿下金酸莓獎影后的布偶真人電影《歡樂時光謀殺案》，成功幽自己一默又贏得滿堂彩。
(中國時報)
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