卡卡深情對唱庫柏女友不擔心

2019年02月26日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

梅莉莎和她手中的兔子逗笑不少觀眾。(路透)

少了主持人的奧斯卡頒獎典禮,表演節目和嘉賓格外受矚目,昨「皇后」合唱團開場表演經典〈We Will Rock You〉和〈We Are the Champions〉,由2011年起加入的亞當藍伯特(Adam Lambert)擔任主唱,現場宛如搖滾演唱會,好萊塢A咖紛站起來跟著嗨!

女神卡卡(Lady Gaga)和布萊德利庫柏(Bradley Cooper)則為下半場掀起最高潮,2人親密演唱《一個巨星的誕生》主題曲〈Shallow〉,她也以該曲拿下最佳原創歌曲獎。2人在舞台上的化學效應爆棚,推特上眾多粉絲截圖分享,不禁有人問:「布萊德利的老婆看到會怎麼想?」不過不用擔心,他的女友伊莉娜沙伊克(Irina Shayk)整場都「卡」在男友和卡卡之間。

頒獎嘉賓最搶眼的莫過於以《她的偽造遊戲》入圍女主角獎的梅莉莎麥卡錫(Melissa McCarthy),頒發最佳服裝獎時她模仿《真寵》中的女王華麗禮服,身上還掛滿女王最愛的兔子,並嘗試用掌中玩偶笨拙地開得獎信封,算是致敬她剛拿下金酸莓獎影后的布偶真人電影《歡樂時光謀殺案》,成功幽自己一默又贏得滿堂彩。

