利得彙骨折沈志方心痛想娶
「慢慢說」利得彙（左）、沈志方都有練過空中環特技。
雙人團體「慢慢說」25日舉辦《1＋1＜3》發片記者會，主唱利得彙原訂表演「空中環」特技，卻因前2天練習時恍神，左腳忘記扣緊空環，整個人墜落導致兩根肋骨骨折，醫生建議至少休養6星期，讓表演喊卡；她與吉他手沈志方交往近8年，記者會上，沈志方霸氣表示，新專輯宣傳期結束後考慮求婚、晉升老公身分，保護她更留意人身安全。
利得彙接觸空中環2年多，回憶受傷當時，她因前面做體操及肌力訓練太累，才會一時恍神用肋骨去接空中環，「其實這是錯誤的，再加上肋骨又是我最瘦、最沒有保護的地方，我當下就很痛，沒有想到這麼嚴重。」
4月辦新歌演唱會
受傷後她沒去急診，反倒搭計程車回桃園才就醫，在車上傳訊息給男友並打給經紀人告知，一路上忍不住大哭，司機貼心怕她尷尬還將音響播放的舞曲放大聲。
沈志方得知女友受傷時強裝冷靜，他昨不捨說：「講到這個我火就起來，當下有生氣，為什麼不注意自己，但我當下不能表現出來，不能責怪。」經過這次事件，36歲的沈志方考慮求婚，至於婚後打算生小孩？兩人異口同聲表示彼此個性都像小孩，「生小孩不會是結婚目的」；「慢慢說」新歌演唱會將於4月12日在角落文創舉辦。
(中國時報)
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