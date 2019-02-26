李聖傑歌聲帶歌迷離開鬼門關
李聖傑22日舉辦歌迷會，吸引500人共襄盛舉，並藉由活動宣告即將回歸歌壇，除了6月底前完成新專輯，更積極籌辦全新巡演，至於演唱會起跑時間、地點？他25日透過經紀人表示：「目前場地申請遲遲沒有下文，還在持續努力，希望可以順利過關，到時演唱會首站將獻給台灣，請歌迷拭目以待。」盼申請小巨蛋下半年檔期。
歌迷會前一天正好是李聖傑46歲生日，為了幫他補慶生，活動主辦單位提早兩周在粉絲團徵選「感人故事」，由粉絲投稿分享「李聖傑的歌曲，在你生命中帶來的影響力」，最後在200多篇文章中選出一位幸運歌迷，她因年輕時曾做過傷害自己的事，緊急送醫後陷入昏迷，家人知道女兒最喜歡李聖傑，就在耳邊播放〈癡心絕對〉，沒想到她聽見熟悉的歌詞與旋律，眼角竟流出淚水，在鬼門關前緊急煞車，逐漸恢復健康。
除了感動時刻，歌迷會也少不了玩樂，為了貼近粉絲，李聖傑精心設計互動橋段，包括指導射飛鏢、自拍簽名擁抱來者不拒，搶答環節還針對題目送出不同禮物，相當貼心。珍惜生命「安心專線」0800-788-995
(中國時報)
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