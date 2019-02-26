方季惟煞到高中生喊歹勢
曾是「軍中情人」的凍齡美女方季惟和Gigi、心理諮商師林萃芬等人，25日為美麗時尚教主羅麗芬主持的華視《姐姐愛時尚》首錄站台，幾位美魔女們全看不出實際年紀，至今仍單身的方季惟坦言，身邊確實有桃花，曾在廣州機場遇過小鮮肉猛盯著她，對方竟是高中生，對於煞到小男生，她直說不好意思，「會緊張耶！但我比較傳統，無法接受另一半比我小。」
方季惟說，19歲時就曾被媽媽拉去相親，結果對方嫌棄她家中負債，交友之路因此受挫。她坦言至今仍未放棄感情，而且可能是主修美術科系影響，對異性顏值還是有一定要求，坦言自己「可能是外貌協會」，也要夠高，身高172.5公分的她也渴望有小鳥依人的感覺。
在意似曾相識熟悉感
由於她潛心修佛，對於與異性來電，也相信要有「可能上輩子見過」的似曾相識熟悉感，但至今沒遇到過。不過她曾收過網友私訊告白：「我從龍山寺一出來，就聽到妳的歌！」似暗示兩人命中注定、她是他的真命天女，也讓她覺得有點誇張。
(中國時報)
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