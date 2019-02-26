黑嘉嘉空腹賽圍棋奪季軍
種子音樂新人黑嘉嘉從20日起參加在日本棋院東京本院舉辦的2019第2屆「扇興杯世界女子圍棋最強戰」，擁職業七段的她，經過4天激戰，一路過關斬將搶進世界前4強，拿下世界女子圍棋比賽季軍，獲獎金200萬日幣（約55萬台幣），她表示：「要把一半獎金拿來和爸爸、姊姊在日本好好旅遊，剩下一半獎金就存起來。」
她專注下棋的模樣，被日本圍棋界封為「千年僅一人的美女棋士」，登上日本搜尋網站第1名，「我覺得很榮幸，沒預想到在日本有那麼多人關注我。」比完決賽後她說：「這次的整體表現還算滿意，很開心能拿下季軍，我覺得自己在讀秒這點比較弱，不能只運用AI練棋，我會上網找真人下快棋，訓練讀秒能力。」
她在比賽期間，每天花6小時下棋，一早起床為讓自己不要因吃飽導致昏沉，早餐幾乎沒吃就去比賽，比賽中也無法進食，直到下午5點後才吃飯，「每天近10小時的空腹，對精神和體力都是很大的考驗。」此外，她5月將參加在大陸衡水舉辦世界女子圍棋比賽，並計畫今年推出單曲，也持續學習舞蹈、發聲及美姿美儀走秀課程。
(中國時報)
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