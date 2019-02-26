《震震有詞》忽滅燈 謝震武驚覺不思議

2019年02月26日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

律師謝震武主持的高點綜合台《震震有詞》，以名人或律師分享法律案件，將艱深的法律條文以淺顯易懂方式傳遞給觀眾，日前法醫高大成在節目分享曾遇過終生難忘的靈異破案案例，謝震武發現棚內燈光忽然有一盞熄滅，覺得不可思議，所有人也紛紛起雞皮疙瘩。

謝震武有感而發表示，其實打官司過程當中，最常聽到一句就是「證據到哪裡就辦到哪裡」，但證據如何浮現，這過程很多時候是無法用科學解釋的。

死者含冤不單純

高大成回憶，30年前曾承辦一件先生毒死太太欲詐領高額保險金案例，這位先生是律師，將吃水餃噎死的太太送至醫院，「意外死亡必須經過法醫解剖確認後才能開立，但這位先生非常堅持不解剖，且相當激動要我趕快開死亡證明。」高大成覺得他的態度非常奇怪，決定隔日再處理。

他說，當時是7月非常炎熱，家裡沒裝冷氣卻有股逼人寒氣，以為是冰箱門沒關，想要起身察看卻無法動彈。正當掙扎時，聽到家中鐵門被打開的聲音，有人走進房間，甚至直接壓在他身上與他面對面，「對方長相非常清楚，對我說有事找我。」之後他硬是起身、對方就消失不見，他覺得非常奇怪。隔天他抽出案件資料，第一頁竟然就是前一晚壓在他身上的死者照片，當下更確認案情不單純，堅持解剖進而確認竟是先生下藥毒死太太，意圖詐領上千萬保險金。

(中國時報)