林明禎遭蜂螫右臉劇痛就醫

2019年02月26日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

林明禎25日早上11點時在大安森林公園進行拍攝工作時，不慎被蜜蜂螫到右臉，她表示：「臉好痛，被螫到的右半邊都在痛，不舒服。」當下趕緊前往醫院治療，醫院給予藥物及藥膏，並建議她再觀察3天有無後遺症，不過她昨下午仍把剩下的拍攝工作完成，相當敬業，對此，她所屬的種子音樂表示今、明都已停工先讓林明禎休養。

她昨拍攝前在現場發現附近有一隻蜜蜂，但當時正猶豫是否要用手揮走蜜蜂時，蜜蜂就突然螫到她眼睛下面的皮膚，她十分緊張、驚嚇，立刻感到劇痛，甚至講話時的右邊臉頰肌肉都在痛，工作人員立即把她帶到化妝室沖水，並把在眼下的蜂針拔除，再到附近的診所、醫院醫治，讓她服用抗過敏藥物，及施打破傷風疫苗，所幸最後無大礙。

(中國時報)