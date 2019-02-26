林明禎遭蜂螫右臉劇痛就醫
林明禎25日早上11點時在大安森林公園進行拍攝工作時，不慎被蜜蜂螫到右臉，她表示：「臉好痛，被螫到的右半邊都在痛，不舒服。」當下趕緊前往醫院治療，醫院給予藥物及藥膏，並建議她再觀察3天有無後遺症，不過她昨下午仍把剩下的拍攝工作完成，相當敬業，對此，她所屬的種子音樂表示今、明都已停工先讓林明禎休養。
她昨拍攝前在現場發現附近有一隻蜜蜂，但當時正猶豫是否要用手揮走蜜蜂時，蜜蜂就突然螫到她眼睛下面的皮膚，她十分緊張、驚嚇，立刻感到劇痛，甚至講話時的右邊臉頰肌肉都在痛，工作人員立即把她帶到化妝室沖水，並把在眼下的蜂針拔除，再到附近的診所、醫院醫治，讓她服用抗過敏藥物，及施打破傷風疫苗，所幸最後無大礙。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。