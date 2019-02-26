布羅利對決悟空 網友誇不輸Marvel
傳說中的超級賽亞人布羅利，身價跟著電影水漲船高。
第20部七龍珠系列電影《七龍珠超：布羅利》，在台上映不到兩日已經衝破4年前《七龍珠Z劇場版：復活的「F」》票房紀錄，短短4天累績票房破千萬，口碑持續熱燒，網路討論聲勢高，有觀眾表示：「震撼度跟DC或Marvel擺在一起比也不遜色。」
為了打造片中精彩對決，曾擔任《航海王電影：Z》導演的長峯達也，繪製超過300頁分鏡圖，傳達布羅利對決悟空與貝吉達，這場「宇宙最強戰鬥民族」賽亞人之間的戰鬥。此外電影使用第一人稱視角畫面，讓觀眾連欣賞2D版也能感受到出神入化的對決，且新舊交融的劇情，讓沒追七龍珠系列作品的觀眾在新片可以輕鬆進入劇情。
而韓影史票房亞軍的動作喜劇《雞不可失》周五在台上映， 雖遇上補班日，開片仍以首3日全台破1000萬票房登上新片冠軍，片中由影帝柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝、孔明共組魯蛇緝毒組，5人連手被稱為是「專業搞笑團體」。
韓國小姐變女打仔
團隊中唯一警花李哈妮最犧牲，她戲外是性感美豔的韓國小姐，戲裡卻以近乎素顏、黑衣黑褲包緊緊的模樣撐全場，加上動不動就爆粗口、愛打人的性格，讓陳善圭虧說：「每次出席宣傳活動看到溫柔的哈妮，我都會嚇一跳，想說平常拍戲的那個她跑去哪裡了？」兩部電影在台上映中。
(中國時報)
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